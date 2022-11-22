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Bodrum'da feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi

Giriş: 22.11.2022 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli - Öne çıkan haberler
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
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DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 kilometre) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "23 Kasım tarihinde saat 09.00 gerçekleştirilecek Bodrum-Datça ve saat 16.00'da yapılacak olan Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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