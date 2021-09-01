Bodrum'da fenalaşarak elektrikli bisikletten düşen kişi öldü

Hasan Kulavuz'un (75) kullandığı elektrikli bisiklet, Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, fenalaşması nedeniyle bisikletin kontrolünü kaybederek yere düşen Kulavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Kulavuz'un cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.