Bodrum'da feci kaza! Motosikletteki genç kız öldü
Bodrum'da karşı yönlerden gelen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan motosikletteki genç kız öldü, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yalıkavak Bodrum karayolu Yakaköy mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilmeyen hafif ticari araçla karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.
DUVARA ÇARPTIFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.
22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİFotoğraf: AA
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Motosikletteki yaralı Cüneyt Y. de ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.