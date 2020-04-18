Bodrum'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor - MUĞLA

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla büyükşehirler başta olmak üzere yurt genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinin cadde, sokak, meydan ve ünlü sahillerinin sakin olduğu gözlendi.