DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki altında depo bulunan evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 4 ev, kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'un Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki alt katı depo olan evde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark edenler, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın, bitişikteki 3 binaya da sıçradı.

EVDEKİLER SON ANDA DIŞARI ÇIKMAYI BAŞARDI

Yangın sırasında evlerinde bulunanlar, son anda dışarı çıkarmayı başardı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu saat 05.30'da kontrol altına alınıp, söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, 4 ev kullanılmaz hale geldi.

3 KEDİSİNİ DE YANMAKTAN KURTARMIŞ

Kirada oturdukları evi ve eşyaları yanan, emekli hemşire Sevim Kara, "Oğlum ve 3 kedimi alarak dışarı çıktım. Biz çıkarken evimiz yanıyordu. Kedileri kurtaralım derken, evden hiçbir şeyimizi alamadık. Emekliyim, çocuğum için hazırladığım çeyiz vardı, o da yandı" dedi.