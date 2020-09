HABERTURK.COM

Türkiye'nin olduğu kadar dünya turizminin de cazibe merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren mekânlara Ağustos-Eylül ayı içerisinde kapatma cezası uygulandı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında gereken önlemleri almayan ve ruhsat kapsamından farklı işletilen pub, beach, klüp gibi çeşitli eğlence mekanlarına ceza yağdı!

İKİ AY İÇERİSİNDE 11 MEKÂN KAPATILDI

Kapatılan işletmelerin birçoğu koronavirüs ile ilgili olarak yeterli önlemi almadığı görülürken bazılarının da ruhsat kapsamı dışında farklı işletildiği yönünde işlem yapıldı. Koronavirüs genelgeleri ile Muğla Hıfzıssıha Kurulu kararları doğrultusunda yapılan çeşitli tarihte kapatma cezası uygulanan işletmeler şöyle sıralandı:

1 GÜN KAPATMADAN SÜRESİZ FAALİYETLERİ DURDURMA CEZALARI

- B1 Be One, Moon Bar Lounge, Pasha, Saphire, Sebastian Hande Yener, X Bar, Paris Club, Posh, After, Zoom Club, Vegas After Hours Club işletmeler süresiz

- Alora beach ve Dream beach isimli işletmeler 1+3 toplam 4 gün

- Dream Lounge, Yates, Gossip ve Radio Pub isimli işletmeler süresiz

- Piano ve Mamba Beach isimli işletme 1+3 toplam 4 gün

- Deep Sea, Beyoğlu ve Dutt By Küba isimli işletmeler süresiz

- Marina Yacht Clup isimli işletme 1 gün

- Blue Night,Mexico Tequila ve Bodrum Arena Beach isimli işletmeler 1+3 toplam 4 gün

- Alora beach ve Dream beach isimli işletmeler 15 gün

- Karpuz, Catamaran, Kule Bar, W Clup,ve Ganj isimli işletmeler süresiz

- By Eskici Black,Roy’s Beach Place ve Palmalife (Cundalı Yalıkavak ) isimli işletmeler * 1 gün*

- Veli Bar,Mandalin ve Fi Bar isimli işletmelerin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu.