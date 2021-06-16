Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde yarım tona yakın atık toplandı

AA

Bodrum Belediyesince Turgutreis Limanı ve kıyıda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden araç lastikleri, plastik, cam ve metal olmak üzere yarım tona yakın atık toplandı.

Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince ayrıştırılarak götürüldü. Etkinliğe bazı öğrenciler ve vatandaşlar da kıyıdan yaptığı temizlik çalışmasıyla destek verdi. Bazı vatandaşlar çöplerin denize atılmasına tepki gösterdi.

Temizlik çalışması drone ile davadan, sualtı kamerasıyla de deniz dibinden görüntülendi.