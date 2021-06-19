Bodrum'da 'çocuk fotoğrafı' davası başladı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde mahkemelik olan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Lüks bir sitede 27 Temmuz 2019 günü bahçelerinde kardeşleriyle oynayan erkek çocukların, üst komşuları Sibel İpek ve Barbaros İpek tarafından görüntüleri kaydedildi.

Üstleri çıplak bir şekilde görüntülerinin çekildiklerini gören çocuklar, ağlayarak ebeveynlerine gidip durumu anlattılar.

Aile, çocuklarının görüntülerinin izinsiz çekildiği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet suç duyurusunda bulundu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sibel ve Barbaros İpek'in evlerinde yapılan arama sonucunda çiftin cep telefonları rızaları dahilinde jandarma tarafından el konulup incelemeye alındı.

Jandarma, incelediği telefonlarda şikayet edilen günkü kayıtları bulamazken, aynı çocukların geçmiş yıllarda çekilmiş çok sayıda video görüntülerinin depolandığını tespit edip zabıt tuttu.

8.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Sibel İpek ve Barbaros İpek hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla, 29.03.2019 tarihinde TCK 134/2, 43/1-2 ve 53. maddeleri uyarınca düzenlediği iddianamede her bir şüpheli için 8.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DURUŞMA EKİM'E ERTELENDİ

Bodrum Ceza Mahkemesinde cuma günü görülen duruşmada, sanıklar Sibel İpek ve Barbaros İpek iddiaları kabul etmediler. Davacılar vekili Av. Burak Durmaz ise "Şüphelilerin dosyada bilgi ve belgelere göre işledikleri suçları sabittir" diyerek her iki şüphelinin de özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme hakimi, incelemeyi yapan Jandarma ve site yönetiminden ek bilgi talep ederek, duruşmayı ekim ayına erteledi.