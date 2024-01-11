Bodrum'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Muğla Bodrum'da otomobile arkadan çarpan cip, ters döndü. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ciple otomobilin karıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kerem Ege Ş'nin kullandığı cip, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamette karayoluna çıkmaya çalıştığı belirtilen Gökhan A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
AA'nın haberine göre; lastiği çıkarak ters dönen cipin sürücüsü ile diğer araçtaki yolcular Bilen A. ile 5 yaşındaki Furkan Ali A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.