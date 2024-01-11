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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Bodrum'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Muğla Bodrum'da otomobile arkadan çarpan cip, ters döndü. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 02:03 Güncelleme: 11.01.2024 - 02:07
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        Cip ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ciple otomobilin karıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kerem Ege Ş'nin kullandığı cip, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamette karayoluna çıkmaya çalıştığı belirtilen Gökhan A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

        AA'nın haberine göre; lastiği çıkarak ters dönen cipin sürücüsü ile diğer araçtaki yolcular Bilen A. ile 5 yaşındaki Furkan Ali A. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Muğla
        #BODRUM
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