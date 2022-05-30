Bodrum'da çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Müskebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin evlere yaklaştığı yangın, itfaiye ve vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının etkili olduğu yaklaşık dört dönümlük alanda soğutma çalışması yapıldı.