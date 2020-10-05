Bodrum'da bir tersanenin önünde kafatası bulunmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da 16 Temmuz'da bir tersanenin çalışanları tarafından iş yerinin önünde bulunan kafatasının Aralık 2019'da İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlenmiş, yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınmıştı.