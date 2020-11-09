Bodrum'da bir sitedeki evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşlük Mahallesi'nde bir sitedeki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.Ç. ve A.Ö olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi siteye yakın bir noktada çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.

Çalınan eşyalar ise jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.