Bodrum'da ana isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde daha önce defalarca patlayan isale hattı, akşam saatlerinde yine patladı.
Caddeden tır geçtiği esnada patladığı öğrenilen hattan çıkan tazyikli su, asfaltı yarıp yüzeye çıktı. Patlama anında bölgede panik yaşanırken, vatandaşlar sağa sola kaçışmaya başladı.
BAZI MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEK
Patlamanın ardından bölgeye giden su akışı kesildi, hattın tamiri için çalışma başlatıldı. Patlak nedeniyle bazı mahallelere su verilemeyeceği öğrenildi.
Patlaktan çıkan tonlarca su, caddeyi adeta göle çevirdi. Göle dönen caddedeki 4 işletme ve 1 depoyu su bastı. Patlama anına şahit olan bir vatandaş ise "Tır, caddeden geçtiği esnada patlama yaşandı ve TIR’ın altındaki sandık, patlamanın şiddetiyle düştü" diye konuştu.
"DÜKKANLARIMIZ BATTI, HEPİMİZ SU İÇİNDEYİZ"
Bölge esnafı Murat Kurutaş, yaptığı açıklamada, “Bu bizim kaderimiz artık. 7 yıldır, 8 yıldır senede 13-15 defa su patlar. Esnaf dükkan kapatır, esnafın dükkanı batar. Yol kapanır, 2 gün yol kapalı olur, iş yapamayız. Bomba düşmedi buraya, biz bunu her sene 13-15 defa yaşıyoruz” dedi.
Yol kenarındaki duvar yükseltildiğinden patlama sonrası suyun gidecek yeri olmadığı için caddenin göle döndüğünü söyleyen Kurutaş, “Burayı bir vatandaş satın aldı. Geldi, yol seviyesinin üstüne doldurdu. Önüne de duvar ördü. Buradan dereye akış yolu vardı suyun. Şimdi orası kapandığı için su gidecek yer bulamayınca, doğa her zaman intikamını alıyor, dükkanlarımız battı, hepimiz su içindeyiz.” diye konuştu.
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