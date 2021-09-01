Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ağustos saat 03.10 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı.

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından tekne içerisindeki 63 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.