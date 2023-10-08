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        Haberler Gündem Çevre Muğla Bodrum'da 500 metrekarelik "hayalet ağ" çıkarıldı - Haberler

        Bodrum'da 500 metrekarelik "hayalet katil" çıkarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizden yaklaşık 500 metrekare "hayalet ağ" diye adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:22
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        Bodrum'da 500 metrekarelik "hayalet" çıkarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Aksona Mehmet" olarak bilinen ilçedeki son süngerci Mehmet Baş (74) ile beraberindeki denizciler, balıkçılar tarafından deniz dibine bırakılan ve ekosisteme zarar veren ağları temizlemek için çalışma yaptı.

        Baş ve beraberindekiler, "Aksona Mancorna" isimli tekneyle denize açılarak dalış gerçekleştirdi. Dalışta deniz dibinde görülmesi zor olduğu için "hayalet" olarak nitelendirilen atık ağlar toplandı. Kıyıya çıkarılan yaklaşık 500 metrekare balık ağları, belediyenin temizlik ekiplerince imha edilmek üzere alındı.

        "SUDAKİ HAYATI ÖLDÜRÜYOR"

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        Son sünger avcısı Baş, gazetecilere, deniz dibinde bırakılan ağların sudaki hayatı öldürdüğünü söyledi. Temizliği her yıl yaptığını ifade eden Baş, "Denizler bizim ekmek soframız. Gözümüzü nasıl çöpten sakınıyorsak denizlerimizi de böyle sakınmak gerekir" dedi.

        "40 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARDIK"

        Baş, ağları yaklaşık 40 metre derinlikten çıkardıklarını belirterek, kendilerine bu çalışmada desten veren iş insanı Mustafa Güneri'ye teşekkür etti.

        "BİZİN DENİZLERE VEFA BORCUMUZ"

        Güneri de Bodrumlu bir kaptanın çocuğu olduğunu dile getirerek, "Babam yıllarca süngercilik yaptı, mavi yolculuğu ilk başlatanlardan biri. Bu, bizim denizlere vefa borcumuz. Herkesi bu tür etkinliklere destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

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