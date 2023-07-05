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Bodrum'da bakanlık ekiplerince 2 bin 199 şişe kaçak içki ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toplam 2 bin 199 şişe kaçak içki ele geçirildi

Giriş: 05.07.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da 2 bin 199 şişe kaçak içki ele geçirildi
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde toplam 2 bin 199 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün "ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı"na gelen ihbar sonrası Marmaris Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, harekete geçti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerince bir otele, ortak baskın düzenlendi. Otelin depo kısmında yapılan aramada; kolilerin içinde 281 şişe votka, 314 şişe cin ve 1604 şişe rakı olmak üzere toplam 2 bin 199 şişe içki bulundu.

Şişelerin sızıntı yaptığı, bandrollerinin geçersiz olduğu ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi. Kaçak içkilerin değerinin ise 1 milyon TL olduğu belirlendi. Soruşturma Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

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