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        Haberler Gündem Bodrum'da 118 göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

        Bodrum'da 118 kaçak göçmen kurtarıldı, 18 kaçak göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 118 kaçak göçmen kurtarılırken, 18 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:20 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:20
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        Bodrum'da 118 göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
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        Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Ağustos'ta saat 01.45, 05.50 ve 09.20'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

        Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 118 kaçak göçmeni kurtardı.

        Ekipler, aynı tarihte saat 01.00'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmeni yakaladı.

        Kıyıya çıkarılan 136 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        #muğla haberleri
        #BODRUM
        #kaçak göçmen
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