İHA

Yangın, Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde hizmet veren bir giyim mağazasının karton ambalaj kutularının toplandığı alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kartonların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü, binanın ikinci katındaki klima dış ünitelerine sıçradı.

Tutuşan karton kutuları ve klima dış ünitelerinden çıkan yoğun duman, mağazanın içerisini de kapladı. Duman, ilçe merkezinin birçok yerinden görüldü. Mağazadaki müşteriler ve çalışanlar, panikle dışarı kaçtı. Yangına müdahale etmek isteyen 2 mağaza çalışanı dumandan etkilendi. 2 çalışana 112 Acil Sağlık ambulansında müdahale edildi. İhbar üzerine yangın yerine hızlı bir şekilde gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Tutuşan klima ünitelerinin gürültülü bir şekilde patlamasıyla mağaza çalışanları ve caddedeki vatandaşlar, panikle koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Panik anları, vatandaşlarca kayıt altına alındı. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Söndürme çalışmaları boyunca Cevat Şakir Caddesi trafiğe kapatıldı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı.

Yangın ve patlama anlarına şahit olan Ali Deniz adlı vatandaş, “Alevler bir anda sardı, patlamaya başladı. 3-4 kez patladı. Sonra itfaiyeler geldi, söndürdü” dedi.