Bodrum Belediye Başkanı Aras hakkında suç duyu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceki gün sabah saatlerinde Yahşi sahilinde yürüyüş yaptığı sırada sahili ve yürüyüş yollarını çöp içerisinde görüp, fotoğrafını çekerek, sosyal medyada paylaştı. Başkan Aras'ın "Bu çevreye çöp atanların ertesi gün geldiklerinde bu şekilde bulmaları için çöpleri toplatmayacağım" ifadelerinin yer aldığı paylaşım üzerine, Başkan Aras hakkında 'Görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Göray Karadut şikayetiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.
BAŞKAN ARAS HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
Muğla Barosu avukatlarından Göray Karadut, Bodrum Savcılığı’na Ahmet Aras hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
"Ahmet Aras kendisine ait sosyal medya hesabından çöpleri toplatmayacağını açık bir şekilde ifade etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde; belediyelerin, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapar ve yaptırır, hükmü çok açıktır. Bilindiği üzere çevre ve halk sağlığı açısından bu çok önemli görevin ihmali ya da kasıtlı bir şekilde yapılmaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. TCK 257’de yer bulan görevi kötüye kullanma suçu kamu görevlisinin yapmakla görevli olduğu görevi kasıtlı olarak yapmaması olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle açık ikrar ile tüm unsurları oluşan 'görevi kötüye kullanma' suçundan dolayı şüpheli hakkında cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmasını talep ettim" dedi.
Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’nca konu ile ilgili 2020/14404 sayılı dosya ile soruşturma açıldığı öğrenildi. Aras’ın dava açılması durumunda 6 ay ile 2 yıl arasında ceza ile yargılanacağı belirtildi.
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