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        Haberler Gündem Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 23:43 Güncelleme: 23.02.2024 - 23:44
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        Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları tarafından farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek bölgelere Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

        Ekiplerce, üç lastik botta aralarında çocukların da olduğu 71 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerince, botlardaki göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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