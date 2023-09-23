Bodrum açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında İtalya rotası üzerinde seyir halindeki yelkenli teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer yandan Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.
AA'nın haberine göre, bölgeye sevk edilen ekiplerce, İtalya rotası üzerinde seyir halindeki yelkenli tekne durduruldu.
Teknede yakalanan 43 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AYVALIK AÇIKLARINDA 21 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki adada yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" görevlendirildi.
Ekipler, adada mahsur kalan 21 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.