Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 05.06.2024 - 23:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:04
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Lastik bottaki 7'si çocuk 41 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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