Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, durdurdukları lastik botta çocukların da olduğu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.