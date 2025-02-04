Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 24 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 04.02.2025 - 20:31 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:31
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.
Ekipler, lastik bottaki 17'si çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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