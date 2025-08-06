Bodrum'a yeni itfaiye hizmet binası

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da inşa ettirilen itfaiye hizmet binası törenle hizmete açıldı. Ortakent Mahallesi'nde 433 metrekare alana sahip yeni hizmet binasında 40 kişilik yemekhane, idari ofisler, oksijen dolum odası ve 10 itfaiye aracının konuşlanabileceği araç park alanı bulunuyor. Binanın çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde tesisin enerji ihtiyacı çevreci bir yöntemle karşılanacak.

Açılışta, belediye başkanları Ahmet Aras ve Tamer Mandalinci de birer konuşma yaparak, yeni itfaiye binasının hayırlı olmasını diledi. Konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra davetliler yeni itfaiye hizmet binasını gezerek itfaiye erleriyle bir araya geldi.

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Açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.