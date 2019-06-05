Bodrum'a kültür sanat neşteri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum'un sadece tatil beldesi olmasının zengin bir tarihi olan ilçeye haksızlık olacağını düşünerek sanatsal ve kültürel çalışmaların artması için girişimlerde bulundu. Bu girişimlerden biri Bodrum Kalesi ve antik tiyatroda, 10 Haziran - 11 Eylül arasında düzenlenecek olan kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, birinci etap restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi'nde bu konuda açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak yaz sezonunda Bodrum'da bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini aktaran Yavuz, "Sayın bakanımızın talimatıyla özellikle Bodrum Kalesi ve antik tiyatro gibi tarihsel mekânlarda bakanlığımızın tüm sanatsal birimlerinin yaz boyu durmaksızın düzenli olarak etkinlikler yapması istenildi. Bu muhteşem bir fikir oldu. Elimizde hem bu tarihi mekanlar var hem de sanat ekiplerimiz var. Bu proje ile bunları Bodrum'da bir araya getiriyoruz" dedi.

Özgül Özkan Yavuz

Gösterilerin yapılacağı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ne son teknolojiyle çağdaş bir sahne kurduklarını kaydeden Özgül Özkan Yavuz, kaleyi sadece müze fonksiyonu olan bir tarihi mekân olmaktan çıkarıp, içerisinde nitelikli sanatsal etkinliklerin yapıldığı bir mekan haline dönüştürdüklerini belirtti. Yavuz, 10 Haziran - 11 Eylül'de yapılacak etkinlikler kapsamında Türkiye'deki 6 Devlet Opera Balesi'nin dönüşümlü olarak Bodrum'a geleceğini ve bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde İspanya ve Gürcistan'dan misafir ekiplerin gösteri sunacağını ifade etti.

Bodrum Kalesi'nin kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleşeceği bölüm hazır.

Amaçlarının hem Bodrum halkını hem Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistleri evlerinden, otellerinden dışarı çıkarıp ilçe merkezine getirebilmek olduğunu kaydeden Özgül Özkan Yavuz, şöyle konuştu; "Müze ziyaret etmelerini, nitelikli sanat etkinliklerine katılmalarını, alışveriş yapmalarını sağlamak istiyoruz. Böylece aslında konaklama dışı harcamaları çoğaltmaya çalışıyoruz. Bodrum'un ve ülkemizin daha nitelikli sanatsal faaliyetlerle tanıtılmasını sağlamaya çalışıyoruz ve nitelikli turisti Bodrum'a ve Türkiye'ye davet ediyoruz. Bu ilk defa yaptığımız bir proje. Bu nedenle Bakanlık olarak da çok heyecanlıyız."

Özgül Özkan Yavuz, Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Özgül Özkan Yavuz, dünyada tarihi mekânlarda konser dinlenebilecek şehir sayısının çok az olduğunu, bu ayrıcalığı daha etkin kullanmak istediklerini vurgulayarak, bunun tanıtıma çok büyük katkı yapacağına inandıklarını dile getirdi. Bodrum'daki projenin başarılı olması durumunda bunu farklı yerlere de yaygınlaştırmak istediklerini belirten Yavuz, Bodrum'u keyifli ve ticari anlamda hareketli bir yaz sezonunun beklediğini söyledi.