Bayern Münih, Bundesliga’nın 22. haftasında Vonvovia Ruhr Stadı’nda Bochum’a konuk oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski’nin golüyle 1-0 öne geçti.
Bochum bu gole 14. dakikada Christopher Antwi-Adjei ile cevap verdi ve 1-1’lik beraberliği sağladı.
Hücumda etkisini sürdüren Bochum, 38. dakikada Jürgen Locadia, 40. dakikada Cristian Gamboa ve 44. dakikada Gerrit Holtmann ile üst üste 3 gol buldu ve ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı kapatmaya çalışan Bayern Münih 75. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle durumu 4-2 yaptı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Bochum karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Lider Bayern Münih bu sezon dördüncü mağlubiyetini alarak 52 puanda kaldı.
Bochum ise puanını 28’e çıkardı ve 11 sırada bulunuyor.
Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 2-0, Borussia Mönchengladbach sahasında Augsburg’u 3-2, Greuther Fürth de sahasında Hertha Berlin’i 2-1 yendi. Freiburg-Mainz maçı ise 1-1 berabere tamamlandı.
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