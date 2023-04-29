Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Almanya

Bochum: 1- Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 30. haftasında Dortmund, deplasmanda Bochum'la 1-1 berabere kaldı

Giriş: 29.04.2023 - 00:16 | Güncelleme: ABONE OL
Bochum: 1- Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU
AA

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund deplasmanda Bochum ile 1-1 beraber kaldı.

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 30. haftanın açılış maçında Vonovia Ruhr Stadı’nda Bochum’a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 5. dakikada Anthony Losilla’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Borussia Dortmund bu gole 7. dakikada Karim Adeyemi’nin topu filelere göndermesiyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Lider Borussia Dortmund puanını 61’e çıkardı. Şampiyonluk yarışında 2 puan yitiren ve yara alan sarı-siyahlılar maç fazlasıyla Bayern Münih’in 2 puan önünde yer alıyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Bochum ise puanını 28’e çıkardı ve 15. sırada kendine yer buldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
1 Mayıs'ta marketler açık mı?
1 Mayıs'ta marketler açık mı?
"Kuzenler" ve çetesi tutuklandı
Traktör şarampole devrildi! Anne öldü, oğlu ağır yaralandı
Traktör şarampole devrildi! Anne öldü, oğlu ağır yaralandı
2023 TEKNOFEST nerede yapılacak?
2023 TEKNOFEST nerede yapılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.