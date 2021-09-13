Boccede Dünya Şampiyonası heyecanı Fransa'da yaşanacak

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Martigues'te gerçekleştirilecek şampiyona, 18 Eylül'de sona erecek.

Organizasyon, 2020'de salgın nedeniyle uluslararası faaliyetler yapılamadığı için bocce branşında son iki yılda düzenlenen ilk uluslararası şampiyona olacak.

Kafile başkanlığını Suphi Eren Öztürk'ün yapacağı şampiyonada, antrenör Yılmaz Güzelocak'ın yönetiminde 8 milli sporcu mücadele edecek.

Sporcular Musab Burkankulu, Enes Özek, Yusuf Ekinci, Buket Öztürk, Sedat Süne, Abdullah Kaplan, İnci Ece Öztürk ve Mehmet Can Yakın, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.