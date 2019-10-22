Böbrek taşı nasıl oluşur? Böbrek taşı düşürülmesi için ne yapmak gerekir?

Böbrek taşı; böbreklerde oluşan bir hastalıktır. Oldukça ağrı verici ve düşürülmesi açısından da zorlayıcı bir sürece neden olmaktadır. Böbrekler ihmale gelmeyen en önemli organlarımızdandır. Böbreklerin sayesinde kandaki toksinler ve zararlı maddeler süzülerek idrar kanalıyla dışarı atılmaktadır. Bu açıdan böbreklerin en ufak bir ağrısı dahi önemsenmelidir.

Böbreklerde Taş Nasıl Oluşur?

Üreme sistemi içinde bulunan sert kitlelerden böbrek taşları oluşur. Genelde böbreğin içerisinde meydana gelir. Bazı maddelerin zaman içerisinde çökelti oluşturmasıyla mesane içerisinde taş oluşumuna neden olmaktadır.

Ayrıca böbrek taşları tüketilen bazı gıdaların etkisiyle de oluşmaktadır. Özellikle kökü toprak altında yumru şeklinde olan sebze ya da meyveler böbrek taşı yapmada etkili olabilmektedir. Fazla et veya protein tüketimi de asidik idrar oluşmasına neden olarak böbreklerde taş olma ihtimaline etkendir.

Genetik etkenler de böbrek taşlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ailesinde böbrek taşı olan kişilerde daha çok nüksettiği görülmektedir.

İdrar yollarında sık oluşan enfeksiyonlar belli dönem sonra böbrek taşı riski oluşturabilmektedir. Enfeksiyonlar idrarda amonyak oranını artırır bu da böbrek taşına neden olabilir.

Sitüniri denilen böbrek rahatsızlığı, tiroid bezlerinde oluşan eksiklik ya da fazlalıklar ve kronikleşmiş pankreas hastalığı da böbrek taşı olmaya etki edebilmektedirler. Romatizma hastalıklarından olan gut; ürik asit artışına neden olmasından dolayı ürik asitin taş yapma özelliği ile buna etken olmaktadır. Ayrıca kronik bağırsak hastalığı da taş oluşumuna etki etmektedir.

Az miktarda su tüketimi ve yeterince su içilmemesi en önemli böbrek taşı riskini tetikleyen bir nedendir. Atılan idrarın bir litre olması ve bunun yerine konulmaması böbreklerin susuz kalmasına etki ederek zararlı atıkların süzülmesini sağlayamaz. Ve biriken zararlı maddeler çökelti halinde taş yapabilir. Böbrek taşı durumuna göre hekimler; proteini, kalsiyumu ve oksalatı azaltmak gerektiğini önermektedirler. Ancak bunun hekim önerisiyle yapılması gerekir kendiliğinden bu tedbir alınmamalıdır.

Yaş ve cinsiyet durumu da bazı etkenler oluşturarak böbrek taşı olma riskini etkiler. Genelde 50 yaş üstü erkeklerde daha sık rastlanmaktadır.

Böbrek Taşı Düşürülmesi İçin Ne Yapmak Gerekir?