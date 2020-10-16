Böbrek nakli yapılamayan hastanın hayatı "ev diyalizi" tedavisiyle değişti - İZMİR

Konak ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Satılmış'a 2007'de böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlaçla tedavisinin ardından böbrek nakli yapılmasına karar verilen Satılmış'a yakınlarından donör bulunamadı.Bu süreçte iki kez kadavradan nakil için davet edilen kadın, kanında yüksek antikor bulunması nedeniyle ameliyat masasına yatamadı.Satılmış'ın hayatı 9 yıl önce Sağlık Bakanlığının sağladığı ev diyalizi tedavisiyle değişti.Bu dönemden itibaren diyalizini evde alan Satılmış, geçen süreçte tüp bebek yöntemiyle bir çocuk sahibi daha oldu. Kendisini daha iyi hisseden ve diyalizle yaşamayı öğrenen Satılmış, aile ekonomisine destek olabilmek için yaptığı pasta, börek ve mantıları sosyal medyadan satmaya başladı.
Hatice Satılmış, AA muhabirine, böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçirdiğini, kanındaki yüksek antikordan dolayı böbrek nakli gerçekleşmeyince çok üzüldüğünü anlattı.İlk yıllar haftada 3 gün diyaliz merkezine gittiğini belirten Satılmış, "Benim için çok zor günlerdi. O zaman bir çocuğum vardı. Tedaviden sonra çok halsiz olduğum için onunla ilgilenemiyordum. Sık sık tansiyonum düşüyor ve bacaklarıma kramplar giriyordu." dedi.Satılmış, kızı bir kardeş isteyince bunun evde diyaliz tedavisiyle olabileceğini öğrendiğini, tüp bebek yöntemiyle ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini ifade etti.
- "Diyaliz cihazı benim tek sırdaşım ve arkadaşım"
Sağlık Bakanlığının sağladığı ev diyalizi sayesinde hayatının değiştiğini dile getiren Satılmış, şöyle konuştu:"Şu an için nakil olma şansım pek yok, yaşamımı ev diyaliziyle sürdürüyorum. Diyaliz cihazı benim her şeyim. Tek sırdaşım ve arkadaşım. Her akşam uyurken 8 saat diyalize giriyorum. Eskisi gibi yorgunluk ve sağlık sorunu yaşamıyorum. Hayattaysam bu tamamen Sağlık Bakanlığının benim gibi diyaliz hastalarına sağladığı ev diyalizi sayesinde. Bu hizmeti bana ücretsiz veriyor. İkinci çocuğumu da onun sayesinde kucağıma aldım. Hayatta hep çalışmak istedim ama yaşadığım sağlık sorunu nedeniyle bunu gerçekleştiremedim. Şimdi evde börek, mantı ve pasta yaparak sosyal medya üzerinden satmaya başladım."
Satılmış'ı tedavi eden nefroloji uzmanı Doç. Dr. Cenk Demirci, hastasının, kanında bulunan antikor nedeniyle böbrek nakli olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu buna rağmen evde diyaliz tedavisi sayesinde yaşamını sürdürdüğünü aktardı.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Ok ise nakil olamayan bir çok hastanın hayatlarına evde diyalizle devam ettiklerini kaydetti.
Türkiye'nin, evde diyaliz hizmeti veren önemli ülkelerin arasında ilk sıralarda geldiğini hatırlatan Ok, "Sağlık Bakanlığımız bu hizmeti ihtiyacı olan tüm böbrek yetmezliği hastalarına sunuyor. Bu tedavinin özellikle Kovid-19 sürecinde ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı." dedi.
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