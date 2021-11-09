Böbrek kanseri 6 yaşındaki Saraybosnalı Ivana, Türkiye'de sağlığına kavuştu

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Doktor bir anne ve öğretmen bir babanın kızı olan Ivana Bjelogriç'e 4 yaşındayken böbrek tümörü teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Bjelogriç'in böbreği alındı ancak tümör akciğer ve karaciğerine yayıldı.

İşlerine ara veren anne Ninoslova ile baba Jelenko Bjelogriç, kızları için farklı ülkelerde tedavi olanaklarını araştırdı.

Tümörün yeniden büyümeye başlaması üzerine aile kızlarının tedavisi için Türkiye'ye geldi.

Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ali Yeğinsu, çocuk cerrahisi uzmanı Dr. Mustafa Okumuş ile çocuk hematolojisi ve onkolojisi uzmanı Dr. Hakan Sarbay, Ivana Bjelogriç'in tedavisini üstlendi.

Ameliyatın ardından yeniden 6 kürlük kemoterapi süreci devam etti. 7 ay süren uygulamalar sonucunda küçük kızın tetkikleri olumlu sonuçlandı ve Ivana, sağlığına kavuştu.

Anne Ninoslova ve baba Jelenko Bjelogriç, "Amerika ve Avrupa'daki doktorların bile umut vermediği bebeğimiz, Türkiye'de sağlığına kavuştu mutluluğumuzu kelimelerle ifade edemiyoruz, sadece gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.