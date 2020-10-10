Böbrek hastalarından, sağlık çalışanlarına videoyla destek mesajı

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden hastaların tedavi gördükleri Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde hazırlanan video, şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Videoda, "Gecelerini gündüzlerine katarak ailelerinden uzak kalma pahasına, birçok zorluğa göğüs geren sağlık çalışanları, tüm hastalar gibi biz diyaliz hastaları için de büyük özveri ile çalışıyorlar ve bizi hayata bağlıyorlar. Sağlık çalışanlarına sözlü veya fiziksel şiddette bulunanları kınıyoruz." mesajı paylaşıldı.