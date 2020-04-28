Böbrek büyümesi rahatsızlığı olan kişi fenalaşınca ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi

Sarız Devlet Hastanesinde hidronefroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Fakı Karakuş'un fenalaşması üzerine, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki için ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

Sarız'dan ambulansla komşu ilçe Pınarbaşı'na götürülen Karakuş, burada ambulans helikoptere alınarak Kayseri'ye getirildi.

Karakuş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.