Bobi'ye verilen 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanı geri alındı
Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından, geçen yıl ölen Bobi'ye verilen 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanı, yaşını kanıtlayan veri bulunmadığı gerekçesiyle geri alındı
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Guinness Dünya Rekorları, Portekiz menşeli Alentejo çoban köpeklerinin ortalama 12 ila 14 sene yaşadığını, 2023 Şubat ayında 'dünyanın en yaşlı köpeği' unvanı verilen Bobi'nin o tarihte 30 yaşında olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.
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BBC'nin haberine göre, geçen yıl ekim ayında 31 yaşındayken öldüğü duyurulan Bobi'nin doğum tarihiyle ilgili nihai sonuca varılamadığı kaydedildi.
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Açıklamada, bu nedenle unvanın geri alındığı ve rekorun yeni sahibinin henüz belirlenmediği bilgisi paylaşıldı.
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Geçen ay Bobi'nin yaşına dair inceleme başlatılmasının ardından veteriner hekim Danny Chambers, The Guardian'a yaptığı açıklamada, beraber çalıştığı hiçbir hekimin köpeğin gerçekten de 31 yaşına kadar yaşadığına inanmadığını belirtmişti.
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'En yaşlı köpek' unvanının önceki sahibi, Avustralya'dan 1939'da 29 yaş 5 aylıkken ölen Bluey adlı köpekti.
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