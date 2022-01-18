"HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜ"

Saget'in "Full House" dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği John Stamos, yıllardır oyuncunun en iyi dostuydu. Eşiyle birlikte törene katılan Stamos, Kelly Rizzo'ya tören boyu destek oldu. John Stamos, arkadaşının ölüm haberini aldığı andan beri bu acıyla başa çıkmaya çalıştığını belirtmişti. Stamos, cenaze günü de Twitter'dan "Bu, benim hayatımın en zor günü olacak." mesajını paylaştı.