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Bob Saget son yolculuğuna uğurlandı

Amerikan televizyon dizisi "Bizim Ev"deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, geçen hafta hayafını kaybetmişti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Saget, son yolculuğuna uğurlandı

18.01.2022 - 16:24 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Bob Saget, geçen hafta yaşamını yitirmişti. 

    65 yaşında hayata veda eden Saget, önceki gün de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

  • EŞİNİN ALYANSINI BOYNUNDA TAŞIDI

    Törende, ayakta durmakta güçlük çeken üç yıllık eşi Kelly Rizzo'ya "Full House" dizisindeki rol arkadaşları destek oldu. Rizzo'nun, eşinin ölümünden sonra parmağından çıkarılan evlilik yüzüğünü kolye gibi boynunda taşıdığı görüldü.

  • "O BENİM HER ŞEYİMDİ!"

    Kelly Rizzo "Bob, kesinlikle benim her şeyimdi!" sözleriyle eşini andı. Rizzo, ölüm haberinin duyulmasından hemen sonra basına verdiği demeçte "Tamamen yıkıldım ve olup bitenlere inanamıyorum. Arkadaşlarımızdan, ailemizden, hayranlarından ve meslektaşlarından gelen sevgi dolu övgüler beni çok etkiledi." ifadelerini kullanmıştı.

  • TÖRENE ROL ARKADAŞLARI AKIN ETTİ

    Bob Saget'in Los Angeles'taki cenaze törenine, aralarında Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Chris Rock, Jeff Ross ve John Stamos'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Saget'in toprağa verilmesinin ardından "Full House" dizisinin yaratıcısı Jeff Franklin'in evinde bir resepsiyon verildi.

    Ünlü oyuncunun, dizisindeki rol arkadaşları Mary Kate ve Ashley Olsen da törene katılanlar arasındaydı.

  • "HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜ"

    Saget'in "Full House" dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği John Stamos, yıllardır oyuncunun en iyi dostuydu. Eşiyle birlikte törene katılan Stamos, Kelly Rizzo'ya tören boyu destek oldu. John Stamos, arkadaşının ölüm haberini aldığı andan beri bu acıyla başa çıkmaya çalıştığını belirtmişti. Stamos, cenaze günü de Twitter'dan "Bu, benim hayatımın en zor günü olacak." mesajını paylaştı. 

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