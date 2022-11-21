Bob Iger yeniden Disney'in CEO'su oldu

Disney’deki 15 yıllık görevinden 2020 Şubat ayında ayrılan başarılı CEO Bob Iger, görevine geri döndü. Disney yönetim kurulunun ani kararı ile Bob Chapek görevden ayrıldı ve Iger eski görevine tekrar geri getirildi.

CNBC'nin haberine göre, Şirket, Haziran ayındaki toplantısında oybirliği ile Bob Chapek’in CEO görevini üç yıl daha uzatma kararı almıştı. Disney’in yönetim kurulu başkanı Susan Arnold, “Pandeminin benzeri görülmemiş zorluklarında şirketi yönlendirmek de dahil olmak üzere kariyeri boyunca Disney’e verdiği hizmet için Bob Chapek’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Şirketin açıklamasında, Iger’in iki yıllığına CEO olarak imza attığını bildirdi ve bu süreçte şirkete yeni bir halef bulmak konusunda yardımcı olacağı söylendi.

Disney’de 15 yıl CEO rolünü üstlenen Iger, halefi olarak Chapek’i tercih etmişti. Disney+, Hulu ve ESPN+ fiyatlarına yönelik yaklaşım da dahil olmak üzere ikili arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve farklı kararların şirkete gölge düşürdüğü iddia edildi.

Disney’in hisseleri, Cuma günkü kapanış itibarıyla bu yıl yaklaşık %41 düştü. Hisse senedi 9 Kasım’da 52 haftanın en düşük seviyesine ulaştı.

Iger’in dönüşü ile Disney’in hisselerinde artış bekleniyor.