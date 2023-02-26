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Haberler Magazin Bob Geldof ve Green Mountain Mahler Orkestrası'ndan depremzedelere destek - Deprem haberleri

Bob Geldof ve Green Mountain Mahler Orkestrası'ndan depremzedelere destek

Green Mountain Mahler Festivali Orkestrası, Johannes Brahms'ın ünlü 'A German Requiem' isimli eserini, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için seslendirdi. Bob Geldof da depremzedelere yardım kampanyası kapsamında gitarını bağışladığını açıkladı

Giriş: 26.02.2023 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Bob Geldof ve Green Mountain Mahler Orkestrası'ndan depremzedelere destek - Deprem haberleri
Bob Geldof ve Green Mountain Mahler Orkestrası'ndan depremzedelere destek
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AA

ABD'de yayın yapan NBC televizyon kanalının haberine göre; geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağışlanmak üzere St. Michael Koleji'nde yardım konseri düzenlendi.

"KONSER BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN DÜZENLENDİ"

Orkestra Şefi Nathaniel Lew, Alman piyanist orkestra şefi Johannes Brahms'ın eserini icra etmenin ve yönetmenin özel bir deneyim olduğunu belirterek, "Bu konser, insanların baloları sevdikleri veya konsere gitmek istedikleri için değil, bağış toplamak için düzenlendi" ifadesini kullandı.

Konser ile insanların bağış yapması için bir yardım çağrısında bulunduklarını dile getiren Lew, depremde hayal edilenden çok daha fazla acılar yaşandığını kaydetti.​​​​​​​

İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Geldof da depremzedelere yardım kampanyası kapsamında gitarını bağışladığını açıkladı.

Ünlü şarkıcının imzaladığı gitar, açık arttırmayla satılarak geliri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyasına bağışlanacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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