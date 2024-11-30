Bob Bryar, evinde çürümüş halde bulundu
4 Kasım'dan bu yana kayıp olan eski My Chemical Romance davulcusu Bob Bryar, ABD Tennessee'deki evinde çürümüş halde bulundu
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My Chemical Romance'ın eski davulcusu Bob Bryar'dan günlerdir haber alınamıyordu.
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Bob Bryar'ın, ABD Tennessee'deki evinden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbarla, 44 yaşındaki Bryar’ın cesedine ulaşıldı.
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Evinde çürümüş halde bulunan Bryar,'ın ölüm nedeni henüz netleşmedi. Polis, olay yerinde cinayeti işaret eden bir bulguya rastlamadıklarını açıkladı.
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Evdeki eşyaların yerli yerinde olduğu belirtilirken, Bryar'ın yanında iki köpeğinin de bulunduğu öğrenildi.
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Bryar, My Chemical Romance ekibiyle ilk kez 2004 yılında The Used ile gerçekleştirdiği bir turne sırasında bir araya geldi. 2006'da yayımlanan ve grubun en ikonik albümü olarak görülen The Black Parade'de davul çalan Bryar, grubun yükselişine önemli katkı sağladı. Ayrıca 2010'da çıkan Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys albümünün yaratım sürecinde şarkı yazarı olarak yer aldı. Ancak albüm piyasaya sürülmeden kısa bir süre önce gruptan ayrıldı.
Fotoğraflar: Avalon