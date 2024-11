Bob Bryar, evinde çürümüş halde bulundu

Bryar, My Chemical Romance ekibiyle ilk kez 2004 yılında The Used ile gerçekleştirdiği bir turne sırasında bir araya geldi. 2006'da yayımlanan ve grubun en ikonik albümü olarak görülen The Black Parade'de davul çalan Bryar, grubun yükselişine önemli katkı sağladı. Ayrıca 2010'da çıkan Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys albümünün yaratım sürecinde şarkı yazarı olarak yer aldı. Ancak albüm piyasaya sürülmeden kısa bir süre önce gruptan ayrıldı.

Fotoğraflar: Avalon