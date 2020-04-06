Boateng'ten Kartal paylaşımı

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Siyah Beyazlılar’a kısa sürede adaptasyon sağlamıştı.

6 maça çıkıp 2 gol kaydeden ve mücadeleci yapısıyla taraftarların beğenisini kazanan Ganalı hücumcu, dün Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli isim, bir taraftardan gelen karikatürünü, çok beğendiğini söyleyerek sosyal medya hesabından yayınladı.