Boateng şov yaptı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde sürpriz bir şekilde kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, dünkü idmanda yaptığı hareketler ve attığı şık gollerle beğeni topladı. Beşiktaş Teknik Heyeti’nin yıldız futbolcuyu, Gaziantepspor karşılaşmasının kadrosuna alabileceği öğrenildi. Boateng’in İlk 11’de olmasa bile yedek kulübesinde olması bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle Fiorentina’da çok fazla forma giymeyen oyuncunun görücüye çıkması bekleniyor.