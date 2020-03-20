Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kevin-Prince Boateng'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan futbolcunun, Gana'ya dönmek istediği öne sürüldü! Gana basınında özel haber olarak yer verilen bilgide, Boateng'in Beşiktaş yönetimi ile salgın dolayısıyla bir toplantı yaptığı ve Gana'ya gitmek için ayrılık talebini ilettiği kaydedildi.

Sporx'te yer alan habere göreyse Beşiktaş ise konu hakkında "Bu virüs tüm dünyayı esir aldı. Dünya Sağlık Örgütü de bunun küresel bir salgın olduğunu bildirdi. Ayrılmak istesen bile nereye gideceksin? Uçuşlar şu anda durduruldu. Türkiye şu anda en güvenilir yerlerden biri. Kimse panik yapmasın. Sadece sen değil, diğer oyuncular, diğer takımlarda da endişe var, biz de endişeliyiz ama önce sakin olmalıyız" mesajını iletti.

33 yaşındaki Boateng, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol attı. Boateng ve model eşi Melissa Satta, çocuklarıyla birlikte İstanbul'da bir rezidansta yaşıyor.