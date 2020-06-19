Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi.

Ağrıları süren Boateng'in tedavisine devam edildiği aktarıldı.