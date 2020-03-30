Kevin-Prince Boateng, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu... Siyah-Beyazlı takımdan ayrılabileceğinin sinyalini veren tecrübeli futbolcu, "Kalbimde bir pişmanlık var, Fiorentina gerçek Boateng’i göremedi. Büyük beklentilerle Floransa'ya geçtim ancak birçok farklı nedenle işler istediğim gibi olmadı. Ancak pozitif bakıyorum ve eğer geri dönme şansım olursa, çok iyi bir iş çıkaracağıma eminim. Ama Beşiktaş’tan ayrılıp Fiorentina’ya geri dönecek miyim, bilmiyorum" dedi.

ONLARLA İLİŞKİLERİM ÇOK İYİ

Boateng şöyle devam etti: "Fiorentina ile ilişkilerim iyi, onlara çok yakınım. Son olarak Vlahovic'le konuştum, koronavirüs kaptı, kötü bir durum herkes için. Sassuolo'dan ayrılarak Barcelona'ya gittiğim için üzgünüm ancak böyle bir kulübe 'Hayır' diyemezsin. Futbolu bıraktığımda, Barcelona'da oynadım diyeceğim, bu da bir şeydir. Milan'da geçirdiğim 3 yıl, her şeyden güzeldi. Milan'a olan yakınlığım da hiç değişmedi."

SEN DE BEŞİKTAŞ'A GEL

Boateng sosyal medya hesabından canlı yayın açtı… Tecrübeli futbolcunun yayınına Arsenal'in yıldızı Aubameyang da katıldı. Boateng, Auba'ya "Ben Arsenal’e gideyim, sen de Beşiktaş’a gel" dedi.