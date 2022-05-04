BMW ve Mercedes'in o işi artık Stellantis'in

FCA ve PSA'nın birleşmesi ile kurulan Stellantis, otomobil paylaşım şirketi Share Now'ı satın almak için BMW ve Mercedes ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Share Now'ın ortakları BMW ve Mercedes, mobilite alanındaki ittifaklarında yazılım kısmına odaklanacaklar.
Bu kapsamda, 2 Alman üreticinin, mobilite işbirliklerinin kalan iki parçası Free Now ve Charge Now üzerine eğileceği kaydedildi.
Free Now, otomobil, taksi, e-scooter ve e-bisiklet rezervasyonuna olanak tanıyan bir uygulama olarak, Charge Now ise şarj altyapısı rezervasyon uygulaması olarak hizmet veriyor.
100 MİLYON EURO İDDİASI
Satın alma işlemi için herhangi bir finansal detay verilmezken, İtalyan basın kuruluşu La Repubblica, anlaşmanın büyüklüğünü 100 milyon euro olarak duyurdu.
Anlaşmanın, özellikle gelişen mobilite hizmetleri alanında, araç satmanın ötesinde yeni gelir kaynaklarından yararlanmaya çalışan otomobil üreticilerinin farklı yaklaşımlarını yansıttığı belirtiliyor.
FİLOYU BÜYÜTECEK
Stellantis'in mobilite bölümü Free2move'un yöneticisi Brigitte Courtehoux, anlaşmanın grubun bu iş alanından elde edeceği net gelirini 2025'te 700 milyon euroya (735 milyon dolar) ve 2030'da 2.8 milyar euroya çıkarma planlarının bir parçası olduğunu söyledi.
Stellantis, anlaşma ile Free2move'un mevcut 2 bin 500 araçlık araç paylaşım filosuna 14 büyük Avrupa şehri ve 10 bin araç ekleyerek 3.4 milyondan fazla müşteri kazanmayı hedefliyor.
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