Alman otomobil üreticisi BMW, Daimler ile birlikte yürüttüğü mobilite servisleri için yeni bir ortak arayışına girdi.

Alman basınına konuşan BMW CEO'su Oliver Zipse, "Büyük gelecek potansiyeli olan bu alana yeni ortaklar bekliyoruz" dedi.

Müşterilerin farklı markalardan oluşan birden çok seçeneğe yöneldiğine dikkat çeken Zipse, ortaklık dışında finansal yatırımın da bir seçenek olduğunu vurguladı.

YÜZDE 50 HİSSESİ BULUNUYOR

Daimler ve BMW, Car2Go adı altında yüzde 50'şer ortaklı bir mobilite şirketi kurmuştu.

Bu servislerin içinde araç paylaşımı, park çözümleri ve elektrikli araç şarj hizmetleri yer alıyor.

Zipse'nin aktardığına göre, BMW Daimler'in elinde dünyanın en çok satan lüks otomobil markası unvanını almayı hedefliyor.

Bu kapsam açıklamalarda bulunan BMW CEO'su, "Bir numara olmak için artık sadece satış hacmi yeterli değil" dedi.

BMW ve Daimler şirkete 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklamıştı.