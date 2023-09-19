BMW Golf Cup 2023 Türkiye Elemeleri 21 Eylül'de başlıyor

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Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin dünyanın en yüksek sporcu katılımına sahip golf turnuvası BMW Golf Cup'ın 2023 Türkiye elemeleri, 21-24 Eylül tarihlerinde Klassis Golf sahasında gerçekleştirilecek. 2024 yılı Mart ayında Güney Afrika'da yapılacak BMW Golf Cup Dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek sporcular 4 kategoride (Erkekler A ve B Kadınlar A ve B, Minik Kızlar A ve B, Minik Erkekler A ve B) mücadele edecek. BMW'nin göz alıcı modelleri ve BMW Lifestyle Shop ürünlerinin sergileneceği turnuvada bu yıl konuklar Yeni BMW iX xDrive50 otomobilini test etme fırsatı da bulacak.

2006 yılından itibaren Borusan Otomotiv'in ev sahipliğinde ve İstanbul Golf Kulübü'nün sportif direktörlüğünde düzenlenen BMW Golf Cup Türkiye elemeleri, Silivri'deki Klassis Golf sahasında bu yıl 18'inci kez gerçekleşecek. Amatör golfçülerin mücadelesinde kazanan sporcular Türkiye'yi Mart 2024'te Güney Afrika'da düzenlenecek BMW Golf Cup Dünya Finali'nde temsil edecek. Geçen senelerden farklı olarak finalistler, BMW Golf Cup Dünya Finali'ne çift olarak katılabilecek.

Kategorilerinde derece elde eden isimlere ödülleri 24 Eylül Pazar günü Borusan Oto İstinye'de düzenlenecek törende takdim edilecek.

Bu yılki turnuvada sporcular ve izleyiciler yine BMW'nin en yeni modellerini yakından inceleme fırsatı bulacak. Sergilenecek modeller arasında, Yeni BMW i4, Yeni BMW 420i Gran Coupé, BMW X3, BMW 4 Serisi Cabrio ve Yeni BMW 5 Serisi de yer alırken, BMW'nin elektrikli modelleri içerisindeki en uzun menzile sahip Yeni BMW iX xDrive50'ı da test etme olanağı sunulacak.