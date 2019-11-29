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Alman otomobil üreticisi BMW, Çin'de yeni bir üretim tesisi yatırımına hazırlanıyor. Şirketin Çin'deki yerel ortağı Great Wall ile birlikte gerçekleştireceği yatırımın büyüklüğü 716 milyon dolar olarak açıklanıyor.

BMW'nin yeni Çin fabrikasında yılda 160 bin aracın üretilmesi hedeflenirken, üretilecek modellerin de BMW ve Mini'nin elektrikli araçları ile Great Wall'ın otomobilleri olacağı kaydedildi.

Çin, otomotiv üreticilerine emisyon oranları düşük, yani havayı daha az kirleten araçlar üretmeleri konusunda baskı yapıyor. Dolayısıyla, elektrikli otomobil yatırımlarını artıran markalar sayesinde 2025 yılında Çin'de satılan her 5 otomobilden birinin elektrikli veya hibrit olması öngörülüyor.

Bir diğer Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) de, Çin'de elektrikli araç üretmeye hazırlanan markalar arasında yer alıyor.

VW, yakın bir zaman önce yaptığı açıklamada gelecek yıl Çin'de 600 bin araç üretim kapasitesine sahip elektrikli araç fabrikasını devreye alacağını duyurmuştu.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla da, Çin'in Şangay kentinde inşa ettiği tesisinde, yılda 500 bin adet elektrikli otomobil üretmeyi hedefliyor.