HABERTURK.COM / Reuters

Otomotiv sektörünü durma noktasına getiren küresel çip krizi tam gaz devam ederken, sektörden de krizin ne zaman biteceğine yönelik farklı açıklamalar geliyor.

Son olarak, Alman otomobil üreticisi BMW’den yapılan açıklama, krizin önümüzdeki yıl da devam edeceğini gösteriyor.

BMW CEO’su Oliver Zipse, Alman yayın organı Neue Zuercher Zeitung’u yaptığı açıklamada, “Hâlâ çip sıkıntısının zirvesindeyiz. En geç gelecek yıl iyileştirmeler görmeye başlamamızı bekliyorum, ancak yine de 2023'te temel bir krizle uğraşmak zorunda kalacağız” dedi.

BMW, Mart ayı ortasında düzenlediği toplantıda, çip krizinin 2022 boyunca sürmesini beklediğini bildirmişti. Zipse'nin açıklamaları, Volkswagen CFO'su Arno Antlitz'in çip arzının 2024'e kadar talebi karşılayamayacağına tahminini akıllara getirdi.

Öte yandan, önceki günlerde açıklamalarda bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da, çip krizinin bu yıl da devam edeceğini, 2023'ün ikinci çeyreğinde veya ikinci yarısında toparlanma olacağını öngördüklerini belirtmişti.