BMW CEO'sundan elektrikli araç uyarısı

Reuters

Otomotiv sektöründe elektrikli otomobillere geçiş sürecinde, birçok üreticinin içten yanmalı motora sahip otomobil üretimine 2030 yılından itibaren son vermesi bekleniyor.

Başta Avrupa ve ABD olmak üzere, farklı coğrafyalardaki regülasyonlar ile koordineli olan bu tarih, Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse'nin eleştirilerinin hedefi oldu.

Zipse, fosil yakıtla çalışan otomobillerin aşamalı olarak kaldırılması için bir tarih belirlenmesinin 'ucuz arabaları' piyasadan kaldırabileceğini ve birçok kişinin otomobil sahibi olamayacağını söyledi.

Alman markanın ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki 1.7 milyar dolarlık elektrikli araç (EV) yatırımının duyurusu öncesinde konuşan Zipse, BMW'nin akaryakıt ile çalışan araçların üretimini sona erdirmek için bir tarih belirlemediğini, bu araçların satışlarının yasaklanması konusunda da yetkilileri uyardığını kaydetti.

'OTOMOBİL SADECE ZENGİNLER İÇİN OLMAMALI'

Zipse, "Otomobillerin alt segmentlerden çıkarılmasını istemiyoruz, bu politik olarak çok tehlikeli. Birdenbire araba sahipliğini yalnızca zengin insanlar için yaparsanız, bu tehlikeli bir şeydir" uyarısında bulundu.

İçten yanmalı motor satışlarını sona erdirmek için kesin bir tarih belirlemenin, insanların eski arabalarını sürmeye devam etmelerine yol açabileceğini belirten Zipse, "Bizim istediğimiz bu değil. Elektrikli otomobiller ile bir sınırlama değil, seçenek sunuyoruz" dedi.

2030 yılına kadar satışlarının en az yüzde 50'sinin sıfır emisyonlu olmasını bekleyen BMW, bu yıl elektrikli araç satışlarının 2'ye katlanmasını bekliyor.